Açık cezaevi hükümlülerine koronavirüs izni 2 ay uzatıldı

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin aldığı kararı paylaştı. Karar salgın riskinin ortadan kalkmaması nedeniyle alındı. Kararda, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Kovid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen izin sürelerinin 2 ay uzatılmasına dair önerisine vurgu yapıldı.

Kararda, “Öneri doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir” denildi.

(Haber Merkezi)

