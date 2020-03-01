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“Acı haberler yüreğimizi dağladı”

Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen, Suriye’nin İdlib kentinde yapılan hain saldırıyla ilgili açıklamada bulunarak şehitlerimizin acısının yürekleri dağladığını söyledi.

“Acı haberler yüreğimizi dağladı”

Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen, Suriye’nin İdlib kentinde yapılan hain saldırıyla ilgili açıklamada bulunarak şehitlerimizin acısının yürekleri dağladığını söyledi.

01 Mart 2020 Pazar 21:03
“Acı haberler yüreğimizi dağladı”

Mübarek üç ayların başladığı, Regaip Kandili’nin olduğu bir günde uluslararası anlaşmalar uyarınca bölgede bulunan kahraman askerlerimize yönelik düzenlenen hain saldırıdan gelen acı haberlerin Türk Milleti’nin yüreğini dağladığını dile getiren Mehmet Şen, alçak saldırı sonrası şehit olan askerlerimizin ailelerinin ocağını ateşlerin düştüğünü kaydetti.

Mehmet Şen yaptığı açıklamada “Bizlerin evinde huzurla uyumasını sağlamak için gecesini gündüzüne katan ülkesi ve bayrağı adına canını ortaya koyan Türk askerlerimize yapılan alçakça saldırılarda şehit düşen tüm Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum” görüşüne yer verdi.

(Bülent USLU)

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