Acemi kasaplar hastanede soluğu aldı

Kentte, Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Belediyelerin gösterdiği kesim alanlarına gidenler, kurbanlarını kesti. Kurbanların kesilmesi sırasında bıçak, çengel ya da kurbanlık hayvanın darbesiyle yaralananlar, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Çoğu elinden yaralanan vatandaşlar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine akın etti. Yaralanmalar genellikle bıçakla meydana gelirken, bazı vatandaşlar ise kurbanlıklardan aldıkları darbe sonucu yaralandı. Yaralananların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.