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Abdullah Özenç toprağa verildi

Çorum’un tanınmış simalarından, Özençler Otogaz Sahibi Abdullah Özenç’in cenazesi, bugün öğle namazından sonra Ulumezar’da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ailesi ve sınırlı sayıda yakını tarafından toprağa verildi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:56
Abdullah Özenç toprağa verildi

Selma Özenç’in eşi, Mehmet ve Mustafa Özenç’in babaları, Aynur Özenç Yolyapar’ın amcası olan Abdullah Özenç, 4 yıldan beri akciğer kanseri tedavisi görüyordu.
Abdullah Özenç, dün saat 16.00 sıralarında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 65 yaşında hayata veda etmişti.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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