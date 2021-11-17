Abdullah Kodek’in acı günü
Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'in kayınbabası işadamı Cemal Gür Amasya’da toprağa verildi.
Güncel 17.11.2021, 19:15
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Amasya esnaflarından Gür Un fabrikası sahibi işadamı Cemal Gür, Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.
Amasya Belediye Meclis Üyesi Özcan Gür’ün babası olan Cemal Gür’ün cenazesine Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, eğitim camiasından çok sayıda isim ve merhumun sevenleri katıldı. Merhumun cenaze namazını Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz kıldırdı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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