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Abdullah Cesur hayatını kaybetti

Güncel 28.02.2021, 18:57
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Abdullah Cesur hayatını kaybetti

Ankara'da yaşayan Çorumlu işadamı Hasan Cesur, ağabeyi Abdullah Cesur'u kaybetti.

Mustafa ve Muzaffer Cesur'un babaları, Necip, Ahmet, Mehmet ve Hasan Cesur'un ağabeyleri, Halil İbrahim Şahin ve berber esnafından Burak Şahin'in enişteleri olan Abdullah Cesur dün öğle namazına müteakip Çorum merkeze bağlı Babaoğlu Köyünde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)

#Abdullah Cesur hayatını kaybetti
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