Abdulkadir Şahiner’den kandil mesajı

Milletimizin Hz. Peygamberin insanlığa sunduğu değerleri anlayarak huzur dolu bir kandil geçirmesini temenni eden Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, birden çok imtihan ile mücadele ettiğimiz bugünlerde Hak din İslam'a karşı sergilenen tavırları, gafil zihinlerin Peygamberimize yönelttiği çirkin saldırıları bir kez daha şiddetle kınadı.

Müslümanların İslam’a ve Peygamber Efendimize yönelik yapılan densizliklere karşı biraraya gelmesinin önemini hatırlatan Şahiner Mevlid Kandili mesajında şu görüşlere yer verdi: “Duaların kabul olduğu müstesna günlerden birisi olan, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimizin dünyaya teşrif ettiği bu mübarek gece hürmetine Rabbim ettiğimiz ve edeceğimiz duaları kabul eder inşallah’’. ‘’Bu gün, Hicri Rebiülevvel ayının 11.gecesinde idrak edilen Mevlid Kandili, Enbiya Suresi 107. Ayette Vemâ erselnâke illâ rahmeten lil'âlemîn Ve biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik mealinde belirtildiği gibi rahmet Peygamberi, insanlığın ışığı, rahmet elçisi Hz. Peygamberimizin doğumunu kutladığımız, ‘’beni seven ümmetimi almadan cennete girmem’’ diyecek kadar merhametini, sevgisini, adaletini, keremini ve ihsanını, kısacası tüm insanlığa sunduğu güzel ahlakı ile tazeleneceğimiz müstesna bir gündür bu gün. Onun için bizlerde bu mübarek geceler hürmetine, duaların red edilmeyeceği bu müstesna gecede İslam âlemi için, memleketimiz için, ülkemiz için ve insanlığın kurtuluşu için gelin hep birlikte dua edelim. ‘Sen olmasaydın, kainatı yaratmazdım' diyen Rabbimiz'den, Peygamberimizin adı ile af dileyerek, din kardeşlerimiz için dua edeceğimiz bir gece olması dileğiyle, Mevlid Kandilimiz mübarek olsun”

(Haber Merkezi)