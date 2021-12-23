Abdulkadir Şahiner’den Hülya Avşar’a tepki

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'a, "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" şeklinde bir soru yöneltildi. Avşar'ın Türkiye'nin ekonomik gidişatıyla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, konuyla ilgili, “Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ŞAHİNER’DEN TEPKİ GELDİ

Hülya Avşar’ın açıklamalarına tepki gösteren Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner ise “Lüks restorandan çıkıp, gerekirse simit yiyeceğiz açıklamasını yapan sanatçı(!)lar var ülkemizde. Konuş hülya konuş unun kuru tuzun kuru” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

