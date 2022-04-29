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Abdulkadir Şahiner; “Suriyelilerin misafirliği bitti”

Son günlerde gündemden düşmeyen ve hükümetinde sıkça dillendirdiği 'Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin geri alınmaması' ile ilgili olarak Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Misafirlik çoktan bitti. Bundan sonrası istiladır, gasptır. Hükümet bir an önce gerekeni yapmalıdır” dedi.

Güncel 29.04.2022, 19:02
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Abdulkadir Şahiner; “Suriyelilerin misafirliği bitti”

“BİZİM VATANIMIZ İŞGAL EDİLİYOR”
Özellikle Suriyeli İşadamları Dernek Başkanı Mahmut Osman ve Suriyeliler Halk Platformu sosyal medya sayfası tarafından paylaşılan “Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım! Hatay'ın %90'ı bizim, Kilis ve Gaziantep'de öyle şehirleriniz artık bizim. Ekmeğinizi bile bizden alıyorsunuz” şeklindeki paylaşımları değerlendiren Abdulkadir Şahiner, 'Bu adamlar Ensar olabilir mi? Kendilerine kucak açan tek ülke Türkiye. Buna rağmen geldiğimiz noktada alenen sınırlarımız talan ediliyor. İnsanımız tehdit ediliyor, vatanımız işgal ediliyor. Ve bunlar göz göre göre alenen yapılıyor” şeklinde konuştu.
“'EV SAHİBİ İKEN SIĞINMACI OLURUZ”
“Bu konuşmalar ve paylaşımlara kimler göz yumuyor” diye soran Şahiner, “Bu adamların arkasında kimler duruyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarında Türk Milleti alenen tehdit edilirken kimler neden sessiz kalıyor? Benim insanım işsiz, benim gencim iş arıyor ama bunlar polis, bekçi, memur, nasıl yapılıyor. Hiç mi vicdan yok. diyen Başkan Şahiner, “Bunlar vatandaşlık almaya başladıktan beri, ülkede kamu, kurum ve kuruluşlarına bekçi, polis, asker, memur vs. olma planları yaparken, günü gelince çoğunlukta oldukları şehirlerden önce meclise girme, sonra ülke yönetmek hayalleri kurarlarken, Türkiye nasıl rahat olabilir. Bu gün ev sahibi iken, yarın sığınmacı olmayacağımızın bir garantisi yok. Bu açıklamalar boş değil. Bu paylaşımları yapanlar, birer kukla. Asıl yaptıranlar kim. Neye ya da kime güvenerek bu açıklamalar alenen yapılıyor” ifadelerini kullandı.
“ARTIK ÜLKEMİZİN TEMELİ SARSILIYOR”
Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, göz göre göre her geçen gün büyüyerek gelen tehlikenin bir an önce bertaraf edilmesi gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ensar, muhacir diyerek dini ve vicdani algı yaratan yozlaşmış beyinler, yavaş yavaş ülkenin temelini sarsıyorlar. Ensar diye aldıklarınızın savaş korkusu, Esat korkusu bitmiş. Suriye devleti garanti vermiş. Buna rağmen bu istilacı şeref yoksunları bizim ülkemizde Türk kızlarına saldırıp paylaşım yapıyorlar. Ve bazıları da bunları ensar diye sahipleniyor”
(Haber Merkezi)
 

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