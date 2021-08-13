Abdulaziz Sekban, Çorum Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Abdulaziz Sekban ve Genel Merkez Yöneticileri Çorum Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti.

Ziyarette, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ile bir süre sohbet eden Genel Merkez Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdulaziz Sekban, ilimizde ocak tarafından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tosik, Genel Başkan Yardımcısı Abdulaziz Sekban ve yöneticilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.(Gülbahar TAŞ)

