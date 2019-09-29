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Abdal Haluk Tolga İlhan sevenlerini mest etti

Abdal ismi ile anılan başarılı şarkıcı Abdal Haluk Tolga İlhan ve ekibi Çorum’da sevenleriyle buluştu.

Abdal Haluk Tolga İlhan sevenlerini mest etti

Abdal ismi ile anılan başarılı şarkıcı Abdal Haluk Tolga İlhan ve ekibi Çorum’da sevenleriyle buluştu.

29 Eylül 2019 Pazar 23:41
Abdal Haluk Tolga İlhan sevenlerini mest etti

Çorum’un gözde eğlence mekanlarından olan Samsun yolu üzerindeki Güleryüz Restaurant ünlü sanatçı Haluk Tolga İlhan ve Grup Abdal’ı ağırladı.

“Ervah-ı Ezelden” isimli albümü ile tanınan İlhan ve Grup Abdal, 27 Eylül 2019 Cuma akşamı Güleryüz Restaurant’taki konserde çeşitli yörelerden türküler de seslendirildi. Çağdaş Ruhi Su olarak da anılan aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi’nde tenor olarak görev yapan Abdal Haluk Tolga İlhan ve ekibinin türkülerine eşlik eden misafirler gece geç saatlere kadar halaylar da çekerek eğlendi.

(Volkan SINAYUÇ)

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