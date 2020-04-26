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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 54 bine yaklaştı

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1978 artarak 53 bin 934'e yükseldi.

26 Nisan 2020 Pazar 18:13
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 54 bine yaklaştı

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 885 artışla 939 bin 249'a yükseldi. 

Salgında ölenlerin sayısı ise 1978 artarak 53 bin 934'e ulaştı.

ABD'yi 223 bin 759 vakayla İspanya, 195 bin 351 vakayla İtalya ve 161 bin 644 vakayla Fransa takip ediyor. 

Salgının merkezi New York

ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

New York'taki vaka sayısı 282 bin 143 olarak kaydedilirken ölü sayısı ise 22 bin 9 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 5 milyon 184 bin 635 kişiye Kovid-19 testi yapılırken iyileşen hasta sayısı ise 105 bin 818'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerde 126 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisi ise sürüyor.

AA

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