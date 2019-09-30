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ABD Büyükelçisi Satterfield Hattuşa’da

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, dün Çorum’a geldi.

ABD Büyükelçisi Satterfield Hattuşa’da

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, dün Çorum’a geldi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 00:48
ABD Büyükelçisi Satterfield Hattuşa’da

Önce Alacahöyük örenyerini ziyaret eden Satterfield, buradan Boğazkale’ye geçerek Yazılıkaya ve Hattuşa’yı gezdi. Büyükelçi ve beraberindekiler, öğle yemeğini Boğazkale’deki Aşıkoğlu Otel’de yediler.

(Haber Merkezi)
 

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