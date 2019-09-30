ABD Büyükelçisi Satterfield Hattuşa’da

Önce Alacahöyük örenyerini ziyaret eden Satterfield, buradan Boğazkale’ye geçerek Yazılıkaya ve Hattuşa’yı gezdi. Büyükelçi ve beraberindekiler, öğle yemeğini Boğazkale’deki Aşıkoğlu Otel’de yediler.

(Haber Merkezi)

