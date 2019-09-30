ABD Büyükelçisi Satterfield Hattuşa’da

Önce Alacahöyük örenyerini ziyaret eden Satterfield, buradan Boğazkale’ye geçerek Yazılıkaya ve Hattuşa’yı gezdi. Büyükelçi ve beraberindekiler, öğle yemeğini Boğazkale’deki Aşıkoğlu Otel’de yediler.
(Haber Merkezi)
Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, dün Çorum’a geldi.
Önce Alacahöyük örenyerini ziyaret eden Satterfield, buradan Boğazkale’ye geçerek Yazılıkaya ve Hattuşa’yı gezdi. Büyükelçi ve beraberindekiler, öğle yemeğini Boğazkale’deki Aşıkoğlu Otel’de yediler.
(Haber Merkezi)