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97 yıldır aynı inanç ve kararlılıkla

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 97. Yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programla kutlandı. Çorum halkı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığını bir kez daha gösterdi.

97 yıldır aynı inanç ve kararlılıkla

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 97. Yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programla kutlandı. Çorum halkı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığını bir kez daha gösterdi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 01:04
97 yıldır aynı inanç ve kararlılıkla

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduğu gibi Çorum’da da yine büyük bir coşkuyla kutlandı.

Çorum’daki kutlamalar Hürriyet Meydanı’nda yapıldı. 30 Ağustos kutlama törenlerine Vali Mustafa Çiftçi, İl Garnizon Komutanı  Per.Alb Çetin Öcal, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk,  Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Abdurrahman Başbuğ, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay’ın yanı sıra askeri ve mülki erkân katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi, , İl Garnizon Komutanı  Per.Alb Çetin Öcal ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın halkın ve askerlerin bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın Garnizon Komutanı Per.Alb Çetin Öcal’ın yapmasının ardından Öğrenciler tarafından şiirler okundu. Öğrencilerin halk oyunları gösterisi ile devam eden programda Çorum belediyesi Mehteran ekibi de çeşitli marşlar seslendirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı programı askeri kıta, emniyet teşkilatı, muharip gaziler, öğrenciler ve motosiklet gruplarının tören geçişi ile sona erdi. (Erkan BAYATLI)

Son Güncelleme: 31.08.2019 01:30
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