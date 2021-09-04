964 suç aleti ele geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde meydana gelen olaylarda, huzur uygulamalarında, şok uygulamalarda, ihbar ve şüphe üzerine araç ve şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda; 179 ruhsatsız tabanca, 152 ruhsatsız av tüfeği, 69 kurusıkı tabanca, 137 kesici-delici ve yaralayıcı alet olmak üzere toplam; 537 suç aleti ele geçirildiği bilgisi verildi.

İhbar ve şüphe üzerine araç ve şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda; 108 ruhsatsız tabanca, 56 ruhsatsız av tüfeği, 177 kurusıkı tabanca, 86 kesici-delici ve yaralayıcı alet olmak üzere toplam; 427 suç aleti ele geçirildiği belirtildi.

4 KİŞİNİN VURULDUĞU OLAYDA SUÇLU YAKALANDI

Ayrıca 30.08.2021 tarihinde Ulukavak Mahallesi’nde yaşanan kasten yaralama olayı ilgili olarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen bir şüpheli şahısın 01/09/2021 günü olayda kullanmış suç aleti otomatik tüfek ve 4 adet av fişeği ile yakalandığı ve şahsın adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. (Haber Merkezi)