964 suç aleti ele geçirildi
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2021 yılı ilk 8 ayında 964 adet suç aleti ele geçirildi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde meydana gelen olaylarda, huzur uygulamalarında, şok uygulamalarda, ihbar ve şüphe üzerine araç ve şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda; 179 ruhsatsız tabanca, 152 ruhsatsız av tüfeği, 69 kurusıkı tabanca, 137 kesici-delici ve yaralayıcı alet olmak üzere toplam; 537 suç aleti ele geçirildiği bilgisi verildi.
İhbar ve şüphe üzerine araç ve şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda; 108 ruhsatsız tabanca, 56 ruhsatsız av tüfeği, 177 kurusıkı tabanca, 86 kesici-delici ve yaralayıcı alet olmak üzere toplam; 427 suç aleti ele geçirildiği belirtildi.
4 KİŞİNİN VURULDUĞU OLAYDA SUÇLU YAKALANDI
Ayrıca 30.08.2021 tarihinde Ulukavak Mahallesi’nde yaşanan kasten yaralama olayı ilgili olarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen bir şüpheli şahısın 01/09/2021 günü olayda kullanmış suç aleti otomatik tüfek ve 4 adet av fişeği ile yakalandığı ve şahsın adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. (Haber Merkezi)