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9 büyükbaş hayvan yandı

ÇORUM'da çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Güncel 10.06.2020, 00:10 10.06.2020, 00:34
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9 büyükbaş hayvan yandı

Yangın merkeze bağlı Ayaz köyünde Necip Gençay'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki ahır ve eve sıçradı.

İlk müdahaleyi köydeki vatandaşların yaptığı yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ahırda bulunan 9 büyükbaş hayvan da telef oldu.

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