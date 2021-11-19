9 arsadan 4’üne alıcı çıktı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile yapılan ihalede 9 arsadan 4 tanesi alıcı buldu. Encümen üyeleri huzurundaki komisyon yönetiminde düzenlenen ihalede İlice, Gülabibey ve İbrahim Çayırı mevkiindeki 4 arsa toplam 1 milyon 732 bin TL karşılığında satıldı.

Buna göre İlice mevkiindeki 1000 metrekare miktarlı arsa 601 bin TL karşılığında Fatih Mehmet Aksu’ya satılırken, Gülabibey Mahallesi’ndeki 103.28 metrekare ölçekli sanayi arsası 186 bin TL ile Mustafa Tuzcu’ya satıldı. İhalede daha sonra Gülabibey Mahallesi’ndeki 108 metrekare ölçekli sanayi arsasını Mahmut Alkan 185 bin TL’ye alırken, İbrahim Çayırı mevkiindeki 503 metrekare ölçekli konut arsası da 530 bin TL karşılığında açık artırmaya çıktı. Arsaya Fatih Mehmet Aksu, Arif Saydam, Levent İldeş, İbrahim Coşkun, Bünyamin Yılmaz, İsmail Zurnacı, Emre Tekeli, Sefa Kürkçü, Mahmut Alkan, Serhan Eken ve Tayyar Atakan Akman talip oldu. Yapılan açık artırmada arsa 810 bin TL karşılığında Bünyamin Yılmaz’a satıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

