Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
95834
ALTIN
360.331
DOLAR
6.6541
STERLİN
8.3171
EURO
7.2778

83 kişiye 87 bin 574 lira para cezası

Çorum’da yeni korona virüsü Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü 36 kişiye, 20 yaş üstü 23 kişiye, sosyal mesafeye uymayan 6 kişiye ve 2 ayrı dernekte bulunan 18 kişiye toplam 87.574 lira para cezası kesildi. 

83 kişiye 87 bin 574 lira para cezası

Çorum’da yeni korona virüsü Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü 36 kişiye, 20 yaş üstü 23 kişiye, sosyal mesafeye uymayan 6 kişiye ve 2 ayrı dernekte bulunan 18 kişiye toplam 87.574 lira para cezası kesildi. 

09 Nisan 2020 Perşembe 21:20
83 kişiye 87 bin 574 lira para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapalı olması gereken 2 ayrı dernekte bulunan 18 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesinden toplam 56.700 lira idari para cezası uygulanmıştır. 
Covid-19 tedbirleri kapsamında ekipler tarafından araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen sokağa çıkma yasağını ihlalden, 65 yaş üstü 36 kişiye 16.748 lira, 20 yaş altı 23 kişiye 11.774 ve 6 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan 2.352 lira olmak üzere toplam 30.874 lira idari para cezası uygulanmıştır” denildi. (Haber Merkezi)
 

İlgili Haberler
Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor
Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor
Ali Kuşcu Mescidinde eksiklikler gideriliyor
Ali Kuşcu Mescidinde eksiklikler gideriliyor
Belediyeden, hastane çevresinde trafik düzenlemesi
Belediyeden, hastane çevresinde trafik düzenlemesi
'Özel Gereksinimi' olan çocuklar ve gençlerle ile ilgili ek genelge
'Özel Gereksinimi' olan çocuklar ve gençlerle ile ilgili ek genelge
Benzin ve motorine indirim
Benzin ve motorine indirim
Pandemi izolasyon takip uygulaması başladı!
Pandemi izolasyon takip uygulaması başladı!
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim