83 kişiye 87 bin 574 lira para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapalı olması gereken 2 ayrı dernekte bulunan 18 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesinden toplam 56.700 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Covid-19 tedbirleri kapsamında ekipler tarafından araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen sokağa çıkma yasağını ihlalden, 65 yaş üstü 36 kişiye 16.748 lira, 20 yaş altı 23 kişiye 11.774 ve 6 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan 2.352 lira olmak üzere toplam 30.874 lira idari para cezası uygulanmıştır” denildi. (Haber Merkezi)

