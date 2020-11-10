82 yıllık özlem, saygı ve sevgi...

Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Ferhat Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen Türk Bayrağı da yarıya indirildi.

Vatandaşlar tarafından da Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktığı törenin ardından anıtın etrafına yerleştirilen 4 meşale, asker, jandarma, polis ve zabıta personelince yakılarak saygı nöbeti başlatıldı.