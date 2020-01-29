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8 yaşındaki Yiğit’in davası görülmeye başlanıyor

Çorum’da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada 8 yaşındaki Yiğit Emir Berksun’un ölümüne neden olan sürücü ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

8 yaşındaki Yiğit’in davası görülmeye başlanıyor

Çorum’da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada 8 yaşındaki Yiğit Emir Berksun’un ölümüne neden olan sürücü ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

29 Ocak 2020 Çarşamba 00:48
8 yaşındaki Yiğit’in davası görülmeye başlanıyor

Kaza, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Annesi Betül Berksun ve kardeşi ile alışverişten dönüp evlerine gitmekte olan Yiğit Emir Berksun'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ü.Y., yönetimindeki özel halk otobüsü çarpmış, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmasına rağmen kurtarılamamıştı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Otobüs sürücüsü ifadesinde çocuğun koşarak bir anda önüne çıktığını, fren yapmasına rağmen güçlükle durduğunu, ardından da sağlık ekiplerine haber verdiğini söyleyerek kendisini savunmuştu.

Aradan geçen süre içerisinde bilir kişi sürücünün % 37 kusurlu olduğu yönünde rapor düzenlediği öne sürülürken, tutuksuz yargılanan sürücü Ü.Y., bugün ilk 1.inci Asliye Ceza Mahkemesi ilk kez hakim karşısına çıkacak. (Yusuf ÇINAR)

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