“8 trilyon dolarlık 20 milyar  ton kömür rezervimiz var”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Türkiye’nin yeraltı kaynaklarına dikkat çekmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda bu kaynaklardan örnekler veren BTP lideri, iktidarın ithalat politikasını eleştirdi.

Hüseyin Baş paylaşımlarında çelik, krom ve kömür örnekleri verdi.

İşte o paylaşımlar:

-Çelik üretiminde dünyada 7. sıradayız. Krom üretiminde dünyada 3. sıradayız. Krom ve çeliğin birleşimiyle oluşan paslanmaz çeliği yurt dışından ithal ediyoruz. Hayranlık duymamak elde değil…

-Atatürk Brezilya’ya kömür ihraç etti. Şimdiki hükümet Kolombiya’dan kömür ithal ediyor. İnşallah kömürdür tabi!

-Tespit edilmiş kömür rezervimiz 20 milyar ton (Kaynak: Maden Teknik Arama). Bu rezervin değeri 8 trilyon dolar. Biz niye fakir geziyoruz anlamak zor.

-Dubai’de yapay zeka bakanlığı var. Hedeflerinden biri 2117 yılında Mars’ta kolonileşmek, 2050 yılında enerji üretimini temiz kaynaklarla yapmak. Bakan göreve geldiğinde 27 yaşındaydı. Biz de davul zurna ile zeytinyağı gemisi bekliyoruz.

-Huawei kurucusu Ren Zhengfei: “Telekomünikasyon ekipmanları ulusal güvenlik meselesidir. Kendi altyapısına sahip olmayan ülkeler ordusu olmayan devletler gibidir.” Bizdekiler de Türk Telekom özelleştirmesini savunuyor!

(Haber Merkezi)

