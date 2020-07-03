8 kişi keneden tedavi altında
Vali Mustafa Çiftçi, hava sıcaklıklarının yüksek gitmesi nedeniyle henüz yılın ortasında olunmasına rağmen, geçen yılki kene vakası sayısının yakalandığını belirterek vatandaşlara dikkatli olun çağrısında bulundu.
Türkler Köyü’nde doğaya keklik salma töreninde konuşan Vali Çiftçi, hava sıcaklıklarının son dönemlerde artış gösterdiğini dile getirerek bu yıl kene vakalarından dolayı 2 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı taşıyan kenelerin ısırması sonucu şuanda 8 kişinin hastanede tedavi altında bulunduğunu ayrıca bu yıl içinde 38 vakanın olduğunu anlatan Vali Mustafa Çiftçi, vatandaşların kene vakalarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Vali Çiftçi, “Bu sene yılın yarısında olmamıza rağmen geçen yılki vaka sayısını yakalamış durumdayız. Bu da kene vakalarında artış olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla dikkatli davranmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızdan pikniğe gittiklerinde ya da araziye çıktıklarında keneye karşı tedbir almalarını istiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)
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