8 kişi keneden tedavi altında

Türkler Köyü’nde doğaya keklik salma töreninde konuşan Vali Çiftçi, hava sıcaklıklarının son dönemlerde artış gösterdiğini dile getirerek bu yıl kene vakalarından dolayı 2 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı taşıyan kenelerin ısırması sonucu şuanda 8 kişinin hastanede tedavi altında bulunduğunu ayrıca bu yıl içinde 38 vakanın olduğunu anlatan Vali Mustafa Çiftçi, vatandaşların kene vakalarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Vali Çiftçi, “Bu sene yılın yarısında olmamıza rağmen geçen yılki vaka sayısını yakalamış durumdayız. Bu da kene vakalarında artış olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla dikkatli davranmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızdan pikniğe gittiklerinde ya da araziye çıktıklarında keneye karşı tedbir almalarını istiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)