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8 kazada 16 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

8 kazada 16 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:06
8 kazada 16 yaralı

Alınan bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi’nde B.B yönetimindeki araç seyir halinde iken M.İ.D yönetimindeki araca arkadan çarptı. Kazada iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan A.D ve E.D hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Osmancık Köprüsü üzerindeki kazada ise N.K yönetimindeki araç seyir halindeki S.I yönetimindeki bisiklete çarptı. Kazada bisikletli sürücü hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralandı. Çepni Mahallesi’nde E.Y yönetimindeki araç ile T.S yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi’nde M.G yönetimindeki araç ile D.G yönetimindeki araç çarpışınca iki sürücü de yaralanırken, Buharaevler Mahallesi’ndeki kazada da W.M yönetimindeki elektrikli bisiklet ile H.K sevk ve idaresindeki araç çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ile bu araçta bulunan M.M.M. ile M.M.S.S isimli yabancı uyruklu kişiler yaralandı.

İskilip Hacıpiri Mahallesi’nde R.O ve H.A yönetimindeki araçlar çarpışınca iki sürücü de yaralandı. Sungurlu Akçay Mahallesi’nde ise E.K isimli sürücü geri manevra yaptığı sırada H.Y isimli kişiye çarparak yaraladı.

Alaca Denizhan Mahallesi’nde ise H.Ş yönetimindeki araç tek taraflı kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan M.K yaralanarak ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

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