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8 avukat cübbe giydi
Çorum Barosu’nun üye sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Gerekli eğitimlerinin ardından staja tabi tutulan genç avukatlar düzenlenen törenle mesleğe ilk adım atmanın mutluluğunu yakınlarıyla birlikte paylaştı.
Güncel 11.10.2020, 22:06
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Avukatlık stajını tamamlayan Av. Nurbanı Gündoğar, Av. Beyza Nur Boyraz, Av. Bilge Doğan, Av. Hatice Sema Erkin, Av. Mehmet Hüdai Çeltek, Av. Hüseyin Uğur, Av. Mehmet Fatih Kesgin ve Av. Zeynep Berfin Kayiş yemin ederek ve cübbe giyerek mesleğe adım attılar.
Çorum Barosu’nda düzenlenen törende Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, genç avukatlara ruhsatlarını verirken, törende Baro Yönetim Kurulu üyeleri, Genç Avukatlar Meclisi yöneticileri, bazı avukatlar ve aileler hazır bulundu.
Çorum Barosu’nun her geçen gün daha da büyüdüğüne işaret eden Baro Başkanı Yaşar, cübbe giyen avukatlara çalışma hayatında başarılar diledi.
(Haber Merkezi)
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