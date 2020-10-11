8 avukat cübbe giydi

Avukatlık stajını tamamlayan Av. Nurbanı Gündoğar, Av. Beyza Nur Boyraz, Av. Bilge Doğan, Av. Hatice Sema Erkin, Av. Mehmet Hüdai Çeltek, Av. Hüseyin Uğur, Av. Mehmet Fatih Kesgin ve Av. Zeynep Berfin Kayiş yemin ederek ve cübbe giyerek mesleğe adım attılar.

Çorum Barosu’nda düzenlenen törende Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, genç avukatlara ruhsatlarını verirken, törende Baro Yönetim Kurulu üyeleri, Genç Avukatlar Meclisi yöneticileri, bazı avukatlar ve aileler hazır bulundu.

Çorum Barosu’nun her geçen gün daha da büyüdüğüne işaret eden Baro Başkanı Yaşar, cübbe giyen avukatlara çalışma hayatında başarılar diledi.

(Haber Merkezi)