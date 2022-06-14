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76 yaşında arı gibi çalışıyor, gençlere taş çıkartıyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde emekli olduktan sonra köye yerleşen ve çiftçilikle uğraşmaya başlayan 76 yaşındaki Nurettin Gönültaş, yaşına rağmen çalışkanlığı ile gençlere taş çıkartıyor. 

Güncel 14.06.2022, 14:52
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76 yaşında arı gibi çalışıyor, gençlere taş çıkartıyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Nurettin Gönültaş, emekli olduktan sonra ilçeye bağlı Yeşilyurt köyüne yerleşti. Köyünü diktiği fidanlarla yeşile büründüren Gönültaş, adeta arı gibi çalışıyor. Gönültaş, azmiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. 1994 yılında Milli Kütüphane’den emekli olduktan sonra ilçeye bağlı Yeşilyurt köyüne yerleşen ve kendisine “toprak dede” diyen Gönültaş, “Köyümün adı Yeşilyurt ama ben geldiğimde bir tane bile yeşillik yoktu. TEMA Vakfı’na üye olduktan sonra ufak ufak ağaçlandırmaya başladım. Tapulu alanıma 11 dönüm bademlik yaptım. Kendi bahçemde ise 300’e yakın meyve ağacı bulunuyor” dedi. 

Toprağı boş, kuru görmeye dayanamıyorum diyen Gönültaş, “Her yer yeşil olmalı. Hem aşılama yapıyorum, hem de ağaç dikiyorum. Devlet arazisine bile ağaç dikiyorum. Beni gören diğer köylülerim de çevresini ağaçlandırmaya başladı. Şimdi köyüm, adının hakkını veriyor” diye konuştu. 

“Çorum’un en güzel balını üretiyorum” 
Hem çiftçilik hem de arıcılık yaptığını belirten Gönültaş, “140 dönüm arazim var. Arpa ve buğday ekiyorum. Onun haricinde arıcılıkla uğraşıyorum. Şuanda 160 kovan arım var. Şuanda oğul zamanı. Oğul alıyorum. Çorum’un en güzel balı olan ‘Kapari Balını’ üretiyorum. Bu bölgede benim ürettiğim balı, başka yerde bulamazsınız” şeklinde konuştu. 

“Hiç boş vaktim yok” 
24 saat çalıştığını söyleyen Gönültaş, “Sabah 7’de kalkıyorum ve çalışmaya başlıyorum. Önce bahçeye, daha sonra arılara ve vakit bulursam da araziye çıkıyorum. Neredeyse hiç boş vaktim yok” dedi. 
Gençlere tavsiyelerde bulunan Gönültaş, “Kahve köşelerinde vakit geçireceklerine, bir işin ucundan tutup, üretime yönelmeliler” ifadelerini kullandı. 

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