72 okula daha “Okulum Temiz” belgesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan törene Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve okul müdürleri katıldı. Milli Eğitim Müdürü Sarı törende yaptığı konuşmada; “İl genelinde okullarımızın yüzde %100’ü ‘Okulum Temiz Belgesi’ almak için müracaatını gerçekleştirmiş olup, yapılan denetimlerde bugün itibari ile toplamda 110 okulumuz ‘Okulum Temiz Belgesi’ almaya hak kazanmıştır. Belgelendirme süreci hızla devam etmekte olup, belgeli okul sayısı her geçen gün artacaktır” dedi.

Tören sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “Okulum Temiz Belgesi”ni almaya hak kazanan okul müdürlerine Covid-19 ile mücadelede bilinç yerleşmesinde öncülük ettikleri için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.



(Haber Merkezi)

