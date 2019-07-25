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7 kazada 16 kişi yaralandı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralandı.

7 kazada 16 kişi yaralandı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 21:09
7 kazada 16 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi’nde önceki gün yaşanan kazada O.M.E yönetimindeki araç E.M.F.A isimli yabancı uyruklu çocuğa çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Bahçelievler Mahallesi’nde akşam saatlerindeki kazada ise M.Y ile H.Y yönetimindeki araçların çarpışması sonucu iki sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan H.Y isimli kişi yaralandı. Kazanın ardından yapılan kontrol sonucunda M.Y’nin alkollü olduğu da tespit edildi.

Karakeçili Mahallesi’nde ise M.Ü ve A.Ç yönetimindeki araçlar çarpışınca iki sürücü de yaralandı. Sungurlu Örnekevler Mahallesi’nde de A.A ile İ.H.İ yönetimindeki araçların çarpışması sonucu iki sürücü ile birlikte C.L.İ, S.Z.İ, M.E.İ ve H.E.İ isimli kişiler hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

Ankara istikametinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan D.K (34) yönetimindeki araç aynı istikamette seyir halinde bulunan S.S (41) yönetimindeki yabancı plakalı araca arkadan çarptı. Kazada iki sürücü de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Beyoğlan Köyü istikametinden İskilip istikametine seyir halinde bulunan H.Z yönetimindeki traktör yoldan çıkarak kaza geçirdi. Kazada yaralanan sürücü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum’un Boğazkale İlçesi’nde ise O.B.R (18) isimli genç elektrikli bisikleti ile seyir halinde iken kaza geçirdi. Kendi imkanları ile Boğazkale Devlet Hastanesi’ne gelen gencin tedavisine başlandı.

(Haber Merkezi)

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