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7 avukat yemin edip cüppe giydi

Çorum Barosu’nun üye sayısı her geçen gün artıyor. Gerekli eğitimlerinin ardından staja tabi tutulan genç üyeler, gerçekleştirilen törenle mesleğe ilk adım atmanın mutluluğunu yakınlarıyla birlikte paylaştı.

7 avukat yemin edip cüppe giydi

Çorum Barosu’nun üye sayısı her geçen gün artıyor. Gerekli eğitimlerinin ardından staja tabi tutulan genç üyeler, gerçekleştirilen törenle mesleğe ilk adım atmanın mutluluğunu yakınlarıyla birlikte paylaştı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 23:08
7 avukat yemin edip cüppe giydi

Avukatlık stajını tamamlayan Av. Burcu Sarıkılıç, Av. Burcu Ceren Dağaşan, Av. Nur Damla Şahin, Av. Utku Dalgıç, Av. Muhammed Emin Zorlu, Av. Hülya Bayram ve Av. Süleyman Arda Afat, dün Çorum Barosu’nda düzenlenen törenle cübbe giydi. Çorum Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleşen ruhsat törenine Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Yönetim Kurulu üyeleri, Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Abdulbaki Kartancı, bazı meslek mensupları ile avukat adayının ailesi ve davetliler katıldı.

Çorum Barosu’nun her geçen gün daha da büyüdüğüne işaret eden Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, cübbelerini giyen avukatlara çalışma hayatında başarılar diledi.

Yeni genç avukat meslek yemini ederek göreve başlamanın sevincini yaşarken, Cübbelerini giyen yedi avukata çalışma ruhsatları da Baro başkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından teslim edildi. Düzenlenen tören verilen kokteyl ile son buldu. (Yusuf ÇINAR)

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