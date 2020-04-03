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69 kişiyi daha kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi.

69 kişiyi daha kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi.

03 Nisan 2020 Cuma 19:32
69 kişiyi daha kaybettik

Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. Toplamda 140 bin 716 test yapılmış oldu." ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, 56 ilde koronavirüs nedeniyle vefat yaşandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 2 bin 786 pozitif vaka daha tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20 bin 921 oldu." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Tedavisi devam eden hastalardan 1251'i yoğun bakımdadır. Bunların 867'si solunum cihazına bağlı durumdadır." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "484 hastamız iyileşerek taburcu edilmiştir." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük." ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde hareketliliğin istenen seviyeye düşürülemediğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu, özellikle yoğun ortamlarda maske takılmasını önerdi." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'nin analizi, şu anda İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin, "Benim de gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu." ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Bu ilacın yoğun bakım dönemi öncesi faydasının daha fazla olduğunu gördük. İlaç algoritması da buna göre değiştirilmiş oldu." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu üyelerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, "İki haftalık zaman diliminde yurt dışından gelenlerin içindeki umreci oranı yüzde 16, Avrupa'dan gelenlerin oranı çok yüksekti." açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme: 03.04.2020 20:08
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