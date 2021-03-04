68 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 322 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 68 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 839'a yükseldi. Toplamda 33 milyon 716 bin 746 test yapıldı.

Bugün yapılan 137 bin 885 testten, 11 bin 322 yeni vaka sayısı, 685 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 746 bin 158 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 873 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 601 bin 137'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 220 olduğu açıklandı.