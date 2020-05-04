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“65 yaş ve üstü esnaf işyerini açabilmeli”

Yeni tip koronavirüs sebebiyle yaşı 65 ve üzerinde olan esnaf ve sanatkârların kısa süre de olsa işyerlerini açmalarına izin verilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Günlerdir evlerine kapanan esnaf ve sanatkarlarımızdan 65 yaş ve üzerinde olanların işyerlerini açabilmesi, alacaklarını tahsil etmesi ve borçlarını ödeyebilmesini sağlar. Bunun için gün içerisinde sabah 08.00’den 16.00’ya kadar işyerlerini açmalarına imkân verilmeli. Böylelikle hem normalleşme sürecinde onlara moral olacak hem de ekonomimize kısa süreliğine de olsa bir canlılık getirecektir” dedi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:13
“65 yaş ve üstü esnaf işyerini açabilmeli”

“ESNAFIMIZ KURALLARA UYUP SOSYAL MESAFEYİ KORUR”

ve sanatkarın ‘kendi yemediğini başkasına yedirmeyen’ bir kültürden geldiğini ve her zaman müşterisinin menfaatlerini önde tuttuğunu belirten Türkiye ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “65 yaş ve üstündeki esnafımız dükkanında öncelikle hijyen kurallarına uyar, maskesini takar ve sosyal mesafeyi korur. Çünkü esnaf ve sanatkâr kendi sağlığı kadar her zaman müşterisinin de sağlığını ön planda tutan bir kültürden gelmektedir. Bu zor zamanda günlerdir evlerine kapanarak sokağa çıkma yasağına uyan binlerce 65 yaş üzerindeki esnafımız ekonomik anlamda zor günlerden geçiyor. Oto tamircisi, elektrik ve radyo tamircileri ile marangoz, terzi, mobilyacı gibi birçok esnafımızın belirli müşterileri var. Çoğu esnafımızın işyerleri açık olsa da dükkânlarına yaşlarından dolayı gidemedikleri için sürekli müşterileri geri dönüyor. Bununla birlikte birçok esnafımızın da iş yeri kapalı bulunuyor. Oysa ferdi iş yerleri daha az risk taşıyor ve gerekli hijyen tedbirlerinin alınması ile bu riskin oldukça aza indiriliyor. 65 yaş ve üstündeki esnafımıza ait işyerlerinin açılması ve sokağa çıkmalarına sabah 8’den 16.00’ya kadar izin verilmeli. Bu serbestlik normalleşme sürecinin konuşulduğu bu günlerde çok önemli bir adım olacaktır” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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