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65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

Corona virüsü pandemisi sebebiyle en riskli yaş grubunda olunan 65 yaş üstü vatandaşalar için yasaklar yeniden gündeme gelmeye başladı.

Güncel 13.11.2020, 19:35
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65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Valisi Mustafa Çiftçi yönetiminde olağanüstü toplandı. Kentte son dönemlerde artan corona virüsü vakalarının ardından yeni tedbirler alındı. Kurulun aldığı karara göre, 65 yaş ve üstündekilere 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Kuralların eksiksiz uygulanması için gerekli tedbirlerin ilgili kurumlarca alınması, kurallara uymayanlar hakkında ilgili kanunlar uyarınca adli işlem başlatılmasına ve uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda da gerekli hassasiyetin gösterilmesine karar verildiği de vurgulandı.

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