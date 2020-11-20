65 yaş üstü için ücretsiz toplu taşıma iptal edildi

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bugün Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında olağanüstü toplanarak yeni kararlar aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı kararlara göre il genelindeki ikametlerde toplu olarak altın günleri, doğum günü kutlamaları, misafir ziyaretleri, ev oturmaları, nişan, kına, taziye gibi evde gerçekleştirilen etkinlikler, toplu kahvaltı ve yemek organizasyonları yasaklandı. Çorum’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için toplu taşıma araçlarında uygulanan ücretsiz ulaşım hizmeti 23 Kasım Pazartesi gününden itibaren ikinci bir talimata kadar iptal edildi.