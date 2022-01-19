6 köye daha anasınıfı açıldı

Çorum’un 6 köyünde daha ana sınıfı açıldı.

İlimizde Milli Eğitim Bakanlığı’nca eğitim ortamlarını iyileştirmek, okullar arasındaki farklılıkları azaltarak fırsat eşitliğini sağlamak, öğretmenlerin meslekî gelişimlerini desteklemek, okul iklimini güçlendirmek ve okulun fiziki ortamlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılayarak eğitimin niteliğini artırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığının himayelerinde başlatılan “Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi” kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılının başında açılan 36 ana sınıfına ek olarak 6 köy okulunda daha açıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek Eskice Köyü İlkokulu, Konaklı Köyü İlkokulu ve Değirmendere Kardelen Akkuş İlkokulu’nun ana sınıflarını düzenlenen programla açarak öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

Okul öncesi eğitim alan çocukların, okul başarısı ve okula devam oranında olumlu bir gelişim görüldüğünü ifade eden Abdullah Kodek; “Okul öncesi eğitim kurumları, öğrenciler arasındaki başarı farklarını azaltmak ve öğrencileri eğitime hazırlamak için önemli bir imkân sağlıyor. Bakanlığımızın politikaları çerçevesinde hedefimiz Çorum'da okul öncesi eğitime erişimi en üst seviyelere çıkarmak. Bu süreçte bin bir emekle çalışan çalışma arkadaşlarıma, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve okullarımıza destek veren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)

