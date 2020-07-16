“6 asırlık camiye sahip çıkılmalıdır”

Her geçen gün dökülen ve yıpranan caminin, bir an önce küçük çaplı bakım-onarım çalışmaları yapılarak ayağa kaldırılması isteniyor.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan ve bazı İl Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Yörüklü Köyü’nü ziyaret ederek tarihi camide incelemelerde bulundu.

Köy muhtarı Ahmet Güleryüz’den bilgi alan Tahtasız, en son 1999 yılında tamirat gören tarihi caminin, ata yadigârı, tarih kokan bir yapı olduğunu belirterek, “Tarihimize sahip çıkmak zorundayız. Caminin küçük çaplı onarım çalışmalarına ihtiyacı var. Gerçek özellikleri korunarak yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor” dedi.

Tahtasız, Çorum’un en eski camilerinden biri olan Yörüklü – Ergülü Baba Camii’ne yeniden hayat verilmesi gerektiğini açıkladı.

Tahtasız, sorunun çözümü noktasında ilgili kurumlarla görüşeceğini bildirdi.

CAMİNİN TARİHÇESİ:

Edinilen bilgiye göre; 590 yıl önce yapılmış Ergülü Baba Camii, Çorum'un Sungurlu İlçesi'ne bağlı Yörüklü Köyünde bulunmakta. Cami, 1.530 yılında Ergülü Baba tarafından yaptırılmıştır.

Kare planlı caminin üzeri duvarlar üzerine oturan sekiz köşeli kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür.

Önünde son cemaat yeri bulunmaktadır.

Düzgün kesme taştan yapılmış olan caminin duvarları dışa taşkın silmelerle üçe bölünmüştür.

Caminin içerisi iki sıra halinde, her kenarda ikişer yuvarlak kemerli pencere ile aydınlatılmıştır.

Minaresi kesme taştan olup, gövdesi yuvarlak ve tek şerefelidir.

Cami Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1999’da tamir edilmiştir.

Cami orijinal durumundan oldukça uzaklaşmıştır.

Onarım sonucunda caminin yüksekliği daha da artmıştır.

Ergülü Baba’nın düzenlediği vakfiyesinin başında da Kanuni Sultan Süleyman’ın tuğrası bulunmaktadır. (Haber Merkezi)