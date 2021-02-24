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'51 il ve 2 ilçede sigorta prim teşviki süresi uzatıldı'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 51 il ve 2 ilçede uygulanan sigorta prim teşviki süresinin 31 Aralık’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Güncel 24.02.2021, 23:44
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'51 il ve 2 ilçede sigorta prim teşviki süresi uzatıldı'

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki ‘5 puanlık' indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden ‘ilave 6 puan' olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

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