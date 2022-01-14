“% 50 hibeli bireysel sulama destekleri başvuruları başladı”

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, %50 hibeli bireysel sulama destekleri başvurularının başladığını duyurdu.

Başvurusu 10 Ocak - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak olan % 50 hibeli bireysel sulama desteklerinin “tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, lineer veya center pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması, güneş enerjili sulama sistemi kurulması” başlıklarını kapsadığını belirten Sarı, “Desteklemelerden yatırımcılarımızın faydalanabilmesi için başvuru sürelerinin kaçırılmaması gerekiyor” dedi. (Haber Merkezi)

