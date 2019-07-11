5 yaşındaki küçük çocuk traktörden düşerek öldü

İskilip Karaburun Köyü'nde meydana gelen olayda hareket halindeki traktörden düşen 5 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gece 22.10 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre İskilip Yalakçay köyü istikametinden Karaburun köyü istikametine seyir halinde olan M.Ş.(39) isimli şahıs yönetimindeki traktörde yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki B.Ş.(5) isimli çocuk traktör hareket halinde iken dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

Kazada B.Ş. isimli küçük çocuk hayati tehlikesi olacak şekilde yaralanması sebebi ile İskilip Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralı küçük çocuk B.Ş. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile Jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Küçük çocuğun cenazesi de dün ikindi namazına müteakip Karaburun Köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

(Volkan SINAYUÇ)