5 okula EBA destek noktası

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilciliği desteğiyle kurulan 114 EBA destek noktası tanıtımı ve çevrim içi bağlantıyla hizmete açılması programı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımı ile gerçekleşen programa İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de katıldı.

UNHCR'in desteğiyle Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu ve Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne bilişim teknolojileri sınıfı kuruldu.

Çevrim içi olarak hizmet açılışı gerçekleştirilen sınıflar, yaz döneminde EBA Destek Noktaları olarak, salgın sonrasında ise bilişim laboratuvarı olarak kullanılacak. (Haber Merkezi)

