5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'de

Çin'in Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak.