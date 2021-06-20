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5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'de

Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının sabah saatlerinde İstanbul'a indiğini bildirdi.

Güncel 20.06.2021, 01:44
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5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'de

Çin'in Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak.

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