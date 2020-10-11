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5 kişi daha virüs kurbanı

Yapılan açıklamalara ve çalışmalara rağmen Covid-19 Çorum’da durdurulamıyor. Çorum’da geçen hafta içinde 18 kişi yeni tip koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla hayatını kaybetti.

Güncel 11.10.2020, 19:26
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5 kişi daha virüs kurbanı

Alınan bilgiye göre geçtiğimiz Cuma günü de 5 hasta yeni tip koronavirüs nedeniyle can verdi. Son aylarda virüsün hızla yayıldığı Çorum’da 5 Ekim 2020 günü 5 kişi, 6 Ekim günü 3 kişi, 7 Ekim’de 3 kişi, 8 Ekim’de 2 kişi ve 9 Ekim Cuma günü ise 5 kişi Covid -19 dolayısıyla yaşama veda etti.

Tedbirlerin yetersizliği yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemlerin uygulanmaması ve bir çok etkenden dolayı virüsün yayılma hızında artış yaşanmaya devam ediliyor.

(Haber Merkezi)

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