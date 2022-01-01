5. doz aşılama başladı

Korona virüsüyle mücadele kapsamında 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı olmuş ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş bireyler için hatırlatma dozu aşılaması başladı. Vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

5. doz aşısını olan Necmi Rıza Türköz, “5. doz aşımı oldum. Herkes aşısını olsun aşısı olmayan insan kalamasın, toplum aşısını olursa hastalıktan kurtuluruz. Salığım için çevremdeki insanlara rahatsızlık vermemek için aşımı oldum” dedi. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve nüfusa oranla ülke genelinde Kırklareli 84,7 ile 5. sırada yer alırken Edirne 82,8, Tekirdağ ise 82,5. Sağlık Bakanlığını verilerine göre ülke genelinde birinci doz aşı olanların sayısı yüzde 91,69, ikinci doz ise yüzde 83,14.