“4.5 ton elektronik atık geri dönüşüme kazandırıldı”

Elektronik atıklarla ilgili son dönemlerde çok kıymetli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini kaydeden Aşgın, “2021 yılında son 8 ayda elektronik atık olarak 4.5 ton atığı geri dönüşüme kazandırdık. Belediyemizin sıfır atık çalışmaları çerçevesinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni kurduk. 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizde evlerden kaynaklı 13 farklı atık toplanarak yeniden üretim süreçlerine kazandırıyoruz. Böylelikle organik atıklar dışındaki evsel atıklar doğaya atılmadan geri dönüşüme ve ülke ekonomisine kazandırıyoruz. Tesisimizdeki ofis mobilyalarımızın tamamı belediyemizdeki geri dönüşüm malzemelerinden üretilmiştir. Kâğıt ve kartonlar, plastik, metaller, camlar, ahşaplar, tekstil, elektronik ekipmanlar, kurşunlu piller, floresan ve civa içeren atıklar, akümülatörler, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler atık merkezine kabul edilmektedir” diye konuştu.

TIBBİ ATIKLAR İÇİN 2 MİLYON’LUK YATIRIM

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine tıbbi atıkların sterilizasyonu için yeni bir cihaz satın aldıklarını söyledi.

Aşgın, “Belediyemiz ile tıbbi atık sözleşmesi imzalayan şehir merkezinde ve 14 ilçemizde bulunan 218 sağlık kuruluşunun tıbbi atıklarını lisanslı aracımızla haftanın altı günü topluyoruz. Sterilizasyon işlemi ile çevreye ve insan sağlığına zararsız hale getiriyoruz. Mevcut sterilizasyon cihazımızda saatte 150 kg atık sterilizasyonu gerçekleştiriyor. Yeni alacağımız sterilizasyon cihazında saatte 750 kg tıbbi atığın sterilizasyonu yapacak. Yeni cihazda yakıt kullanımında %50, su kullanımında %40, elektrik giderlerinden %20 tasarruf sağlayacağız. Emisyonda %40 ve atıksu deşarjında %90 oranında azalma sağlayacağız. Yeni sterilizasyon cihazı alımı, yüksek gerilim hatlarının yer altına alınması ve tesis bina revizyonunun yapımıyla 2 Milyon TL’lik yatırım ile şehrimize uzun yıllar hizmet edecektir” dedi. (Haber Merkezi)

