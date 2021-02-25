“45 ili geride bıraktık, 35 ilden de kötüyüz”

15-21 Şubat tarihleri arasındaki illere göre vaka sayıları haritasında Çorum’un durumu; yüzbinde 41.31 olarak açıklandı.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı il bazında haftalık vaka sayılarına göre Çorum 45 ili geride bırakırken, 35 il ise Çorum’dan daha iyi durumdadır” denildi.

Geçtiğimiz hafta ise Çorum 53 ili geride bırakırken, 27 il ise Çorum’dan daha iyi durumda idi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka açıklamasını 100 bin kişiye düşen oran üzerinden veriyor. Çorum’un haftalık koronavirüs sayısı 41,31 olarak açıklandı. Çorum’un nüfusunun 530 bin olduğu göz önüne alındığında bu rakam 5.3 ile çarpıldığında haftalık koronavirüs vaka sayısı ilimizde 218 kişi sayısına karşılık geliyor. Bu da günlük ortalama 31 kişi demek oluyor. Geçen hafta günlük ortalama 26 vaka sayısı olan Çorum’da bu hafta günlük ortalama vaka sayısı 31’e yükselirken, bu artışla Çorum yeniden yüksek riskli iller arasına girdi. (Haber Merkezi)