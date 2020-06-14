420 yıllık cami restore ediliyor

Çorum Mecitözü İlçesi’ne bağlı Üçköy’de bulunan yapımı 1600’lü yıllara dayanan tarihi Üçköy Camii tekrar ibadete açılacak.

Vali Çiftçi beraberinde Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve CHP Çorum Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz ile birlikte tarihi Üçköy Camii’nde incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi, incelemenin ardından yaptığı açıklamada; “İnşallah 15 Haziran 2020 Pazartesi günü tarihi camimizin onarım ihalesini yapıp, 2020 yılı Aralık Ayı’nın sonu itibariyle tekrar ibadete ve cemaate açacağız” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)