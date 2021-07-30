“420 projeden 78’i tamamlandı”

İl Koordinasyon Kurulu’nun 2021 yılı üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Çorum’da kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 420 adet yatırım projesinin bulunduğunu belirten Vali Çiftçi, toplam tutarı 5.5 milyar TL olan projelerden 78 tanesi biterken, 168’inin devam ettiğini, 114’ünün de ihale aşamasında olduğunu söyledi.

Vali Çiftçi, dönem yılı harcama toplamlarına göre, 12 projeyle Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, 71 projeyle DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, 54 projeyle Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve 21 projeyle Özel İdare’nin önde gelen kurumlar arasında yer aldığını söyledi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesini de değinen Vali Çiftçi, “Bilindiği üzere 30 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesi Resmi Gazete’de yayınlandı. Kamu kaynaklarından azami ölçüde tasarruf sağlanması noktasında bütün kurum amirlerinden bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini talep ediyoruz.

Ülkemiz şu anda orman yangınlarıyla mücadele vermektedir. Akdeniz Bölgesi’nde devam eden yangınlar var. İlimizin de yüzde 37’sini ormanlar kaplıyor. İlimiz açısından da alınması gereken önlemler söz konusu. Bunun için tedbirleri yeniden gözden geçirmeli, teyakkuz halinde olmalıyız” şeklinde konuştu. (Taner ŞİMŞEK)

