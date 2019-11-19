4 kişinin öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, iki gün önce Çorum- Ankara Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Fahri Erer (54) yönetimindeki 10 FAD 60 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Çelebi Ç.'nin (37) kullandığı 19 ABD 044 plakalı TIR'ın altına girdi. Otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücü Fahri Erer, annesi Saliha (69) ve babası Yunus Erer'in (69) olay yerinde hayatını kaybetti. belirledi. Otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücünün eşi Hanife Erer de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hanife Erer’de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

O KAZAYA AİT GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

4 kişinin öldüğü kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına kameraya saniye saniye yansıdı. Fahri Erer yönetimindeki 10 FAD 60 plakalı otomobil’in kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Çelebi Ç.'nin (37) kullandığı 19 ABD 044 plakalı TIR'a son surat gelip hızla çarptığı ve dumanların yükseldiği görülüyor.