4 kazada 6 yaralı

Çepni Mahallesi’nde M.Ş yönetimindeki bisiklet ile S.Ç yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

İskilip Kılıçdere Köyü’nde C.K. isimli şahsın kullandığı biçerdöver ile köy içerisinde manevra yaptığı esnada yolun kenarında bulunan kamelyaya çarpması neticesinde N.O. ve O.K. isimli şahıslar hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı iki kişi İskilip Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Çorum-Kargı Karayolu üzerinde yaşanan kazada ise Sinop’tan Tosya istikametine seyir halinde bulunan H.E yönetimindeki otomobil yoldan çıktı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum-Ankara Karayolu üzerinde ise Ankara istikametine seyir halinde bulunan G.Ç (38) yönetimindeki araç Koparak mevkiinde bariyere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan D.Ç (15) yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)