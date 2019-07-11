Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98585
ALTIN
260.366
DOLAR
5.7100
STERLİN
7.1131
EURO
6.4202

4 kazada 6 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralandı.

4 kazada 6 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan trafik kazalarında çok sayıda kişi yaralandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:56
4 kazada 6 yaralı

Çepni Mahallesi’nde M.Ş yönetimindeki bisiklet ile S.Ç yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı.

İskilip Kılıçdere Köyü’nde C.K. isimli şahsın kullandığı biçerdöver ile köy içerisinde manevra yaptığı esnada yolun kenarında bulunan kamelyaya çarpması neticesinde N.O. ve O.K. isimli şahıslar hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı iki kişi İskilip Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Çorum-Kargı Karayolu üzerinde yaşanan kazada ise Sinop’tan Tosya istikametine seyir halinde bulunan H.E yönetimindeki otomobil yoldan çıktı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum-Ankara Karayolu üzerinde ise Ankara istikametine seyir halinde bulunan G.Ç (38) yönetimindeki araç Koparak mevkiinde bariyere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan D.Ç (15) yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Belediye 15 arsa satıyor
Belediye 15 arsa satıyor
Kübra & Tahsin çifti evlendi
Kübra & Tahsin çifti evlendi
Sezikli, TRT’de “Bestehan”a konuk oldu
Sezikli, TRT’de “Bestehan”a konuk oldu
Çorum'dan kısa kısa...
Çorum'dan kısa kısa...
Yanlış yola giren otomobil devrildi
Yanlış yola giren otomobil devrildi
Caminin duvarına çarpan kişi yaralandı
Caminin duvarına çarpan kişi yaralandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim