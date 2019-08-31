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4 kazada 5 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı. 

4 kazada 5 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı. 

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:24
4 kazada 5 yaralı

Çorum merkez ve ilçelerinde yaşanan kazalarda çok sayıda kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Çepni Mahallesi’nde S.S isimli kişinin sevk ve idaresindeki araç önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı. Sürücü ani fren sonucu boyun kısmından hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi’nde A.Ç isimli kişinin sevk ve idaresindeki motosiklet dengesini kaybederek devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çorum Çevreyolu İlim Yayma Cemiyeti önünde yaşanan kazada ise M.V ile Ş.K isimli kişilerin sevk ve idaresindeki araçlar çarpıştı. İki sürücü de hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İskilip Kavşağı’nda yaşanan kazada ise N.Y yönetimindeki motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü hayati tehlike arzetmeyecek şekilde yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Haber Merkezi)

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