“4 hafta süreyle tüm faaliyetler durdurulsun”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Çorum Şubesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Pandemi süreci ve alınması gereken önlemlerin yer aldığı basın açıklamasına SES Çorum Şubesi Didem Azapçı ve sendika üyeleri katıldı. Sürecin iyi yönetilemediğini ifade eden Azapçı, “Pandemi sürecinde yönetimin toplum sağlığını koruma yönünde niyeti ve çabası olmadığı son açıklamalarla bir kez daha görüldü. Yurttaşlar salgının insafına terk edildi. Emekçiler zorla çalıştırıldı. Toplu ulaşımlarda, koruyucu önlemler alınmayan iş yerlerinde uzun ve yoğun mesailerde emekçiler bulaşa maruz bırakıldı” dedi.

‘KOŞULLAR İYİLEŞTİRİLMELİ’

Türkiye’de adı konulmadan sürü bağışıklığının temel strateji olarak sürdürüldüğünü kaydeden Azapçı, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Toplumun önemli bir kısmı özellikle de yoksullar – ezilenler ve göçmenler sürü bağışıklığına terk edilmiştir. Ancak doğal bağışıklığın çok kısa süreli olduğu anlaşılmıştır. Bir yandan da pandemiyi bitireceği müjdelenen aşı haberleri ile toplum büyük bir beklenti içine sokulmuştur. Geliştirilmesi beklenen bir aşıyla kontrol altına alınabilecek şey sadece covid-19’dur. Ancak pandemiyi oluşturan koşullar iyileştirilmedikçe yeni salgınlar yaşamaya toplum olarak devam edeceğiz.”

‘RADİKAL ÖNLEMLER ALINMALI’

Pandemilerle mücadelenin küresel düzeyde olması gerektiğini belirten Azapçı, “Acilen tüm toplum kesimlerinin fiziksel mesafe, hijyen, barınma, beslenme, sağlıklı ortamlarda dinlenme, bulaşın önleneceği, sosyal adaleti öngören radikal önlemler alınması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi. Azapçı, Türkiye açısından yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “4 hafta boyunca ülkeye giriş çıkışlarda çok sıkı tedbirler uygulanmalıdır. 4 hafta boyunca sağlık, belediye temizlik ve gıda satışı dışındaki tüm faaliyetler durdurulmalıdır. Bir aylık sürenin sonrasında pandeminin boyutu yeniden gözden geçirilerek hareket edilmelidir. Salgın tüm dünyada kontrol altına alınıncaya kadar yurtdışı giriş ve çıkışlarda tedbirler (test yapma, 14 gün izolasyon vb) sürdürülmelidir.”